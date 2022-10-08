قطع مياه الشرب عن مناطق عدة في 3 محافظات لأعمال الصيانة

تشهد محافظات المنيا وقنا والفيوم، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في تلك المحافظات، نظرا لوجود إصلاحات وتجديدات في خطوط الشبكات والمحطات الرئيسية، وأهابت شركات مياه الشرب والصرف الصحي تدبير احتياجاتهم حتى الانتهاء من الإصلاحات في المواعيد المحددة لكل منطقة.

قطع مياه الشرب عن مدينة المنيا الجديدة لمدة 14 ساعة

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، إلى قطع مياه الشرب عن سكان مدينة المنيا الجديدة بداية صباح الغد ولمدة 13 ساعة نظرا لعمليات التطهير والصيانة.

وحدد جهاز مدينة المنيا الجديدة، موعد قطع مياه الشرب غدا الأحد، من الساعة 1صباحا الأحد 9 أكتوبر حتى الساعة2 ظهر، لغسيل وتطهير المروقات بمحطة مياه الشرب بالمدينة.

وطالبت إدارة جهاز المدينة، في بيان، السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين انتهاء عملية الغسيل مؤكدا أن جميع الأجهزة ستبذل قصارى جهدها لتقليل فترة الانقطاع وسرعة ضخ المياه فور الانتهاء من عملية الصيانة والتطهير.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي ذلك في إطار الصيانة المستمرة والدورية لمنظومة المرافق بالمدينة من أجل الحفاظ على مياه نظيفة للمواطنين.

قطع مياه الشرب في 4 مراكز في المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب في المنوفية، قطع المياه عن قرى زرقان بمركز تلا، والحلواصي وشوشاي في مركز اشمون، وطملاي في مركز منوف، وابشيش وفيشا الصغرى في الباجور، وميت موسى وشبراباص في مركز شبين الكوم، وكفر طه شبرا ودمهوج في مركز قويسنا، وزاويو البقلي في مركز الشهداء.

وتابعت الشركة في بيانها، أن الانقطاع من الصباح حتى الساعة 2 ظهرا لإجراء عمليات الصيانة والغسيل في محطات مياه الشرب.

قطع مياه الشرب عن مناطق في قنا

وقطعت شركة مياه الشرب في محافظة قنا، المياه عن مناطق في مركز دشنا، نظرا لعمليات الصيانة والتجديد.

وقال مصدر في شركة مياه الشرب في مركز دشنا، إن عمليات قطع مياه الشرب نظرا لعمليات تركيب مواسير جديدة للمناطق المحرومة، وجاري ضخ المياه فور الانتهاء.