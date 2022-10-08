«الأرصاد»: زيادة فرص تساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقا لما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بات المواطنون يشعرون تدريجيا ببدايات الخريف، إذ أن بدايات فصل الخريف جاءت جغرافية وليست مناخية.

شاهين: درجات الحرارة بدأت في التغير خلال الـ48 ساعة الماضية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن بدايات فصل الخريف جغرافيا شهدت أجواءً حارة ودرجات حرارة مرتفعة، ولكن من الواضح خلال الـ48 ساعة الماضية، أن الأجواء بدأت تتغير وانخفضت درجات الحرارة.

واستطرد: «بدأت الأجواء في فترات الليل تميل للبرودة خصوصا في الأماكن المفتوحة والمكشوفة والمناطق القريبة من السواحل الشمالية، كما نوهت الهيئة بزيادة فرص هطول الأمطار، وهو ما شهده عدد من المناطق بالإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ».

أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية

وأوضح أن المحافظات شهدت أمطارا خفيفة ارتقت في بعض المناطق إلى متوسطة، مشيرا إلى أن جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى لم تشهد الأمطار التي تعرضت لها السواحل الشمالية: «إحنا لسه في البدايات، ودايما البدايات بتشهدها محافظات السواحل الشمالية».

وتابع: «لسه موصلناش لمرحلة ارتداء الجواكيت، ودرجات الحرارة بالليل والصبح بدري بتتراوح ما بين 21 و22 درجة، ومش هنوصل لمرحلة الملابس الثقيلة، ولكن يفضل ارتداء قمصان بكم، ونبدأ نغير نوعية المدارس اللي كنا بنلبسها في فصل الصيف».