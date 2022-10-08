درجات الحرارة غدا.. انخفاض مستمر والعظمى بالقاهرة 28

كشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة غدا، وحالة الطقس المتوقعة على جميع الأنحاء، إذ يتوقع الخبراء استمرار انخفاض درجة الحرارة على جميع الأنحاء ونشاط الرياح الذي يؤدي لاضطراب الملاحة وسقوط الأمطار بالتزمن مع فصل الخريف.

حالة الطقس غدا

وبحسب توقعات الخبراء، يكون الطقس غدًا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالإضافة لـ درجات الحرارة غدا، توقعت الأرصاد زيادة احتمالية سقوط أمطار تكون خفيفة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فأن درجات الحرارة غدًا المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 28- 21.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 29- 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 30 - 21.

السويس 30 - 21.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 37 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 29 - 22.

مطروح 24- 20.

السلوم 25- 21.

سيوة 26 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 30 - 24.

كاترين 29 - 17.

رأس سدر 28 - 22.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 23.

نويبع 33 - 24.

حلايب 32 - 26

شرم الشيخ 34- 25

الغردقة 33 - 25

مرسى علم 33-24

الفيوم 30 - 21

بني سويف 30 - 21

المنيا 30 - 19

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 21

قنا 37- 22

الأقصر 37- 23

أسوان 36- 24

الوادي الجديد 33- 20

أبو سمبل 36- 24

أبو رماد 35 - 25

رأس حدربة 33 - 24