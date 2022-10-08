فصل وإعادة التيار الكهربائي في الغربية وكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلنت شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب الدلتا عن فصل وإعادة توصيل التيار الكهربائي في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بقطاعي الغربية وكفر الشيخ من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

أعلن قطاع كفر الشيخ التابع لشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي اليوم السبت بداية من الساعة التاسعة من صباحا حتى الساعة الثالثة عصرًا، من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية التي تجريها الشركة من خلال فرق الصيانة الخاصة بها عن مناطق« قرى شرق كفر الشيخ، قرية متبول وتوابعها».

وأوضحت الشركة في بيان لها قطع التيار الكهربائي في قرى جنوب دسوق عن قرية كفر العرب وتوابعها، وفي مركز سيدي سالم، وقرية أبو أحمد توابعها، ومنطقة المرور، وفي مركز الحامول يتم قطع التيار الكهربائي عن قرية 190 الخريجين، وقرية الحمراء وقرية الدوار، كما يتم قطع التيار الكهربائي في مركز فوة عن قرية أبو دراز وتوابعها.

وقدم قطاع كفر الشيخ التابع لشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا الاعتذار للمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي، مؤكدة أن فرق الصيانة بالشركة ستعمل على إنهاء الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على مستوى الخدمة والحد من الأعطال.

إعادة التيار الكهربائي بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية

أما قطاع الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أعلن إعادة توصيل التيار الكهربائي منذ قليل، بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية، بهدف الحفاظ على مستوى الخدمة والحد من الأعطال في عدد من مناطق وشوارع واقعة بنطاق مركز ومدينة مدينة كفر الزيات بعد انقطاعها صباح اليوم.