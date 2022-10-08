محلل اقتصادي: خفض إنتاج النفط له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية

قال عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن قرار منظمة أوبك+ بخفض معدلات الإنتاج لن يقتصر فقط على معدل سعر النفط فقط، ولكن لهذا القرار عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية بداية من أسواق النفط، مشيرا إلى أن القرار من وجهة نظر المنظمة جاء كقرار استباقي لنقص معدل الطلب بسبب مخاوف الركود العالمي والناتج عن اتباع البنوك المركزية سياسة خاصة بالتشديد النقدي لارتفاع معدلات التضخم.

منصور: المنظمة تسعى للحفاظ على سعر برميل النفط ومنع انهياره

وأضاف «منصور»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المنظمة لديها توجه للحفاظ على أسعار النفط حتى لا يهبط سعر برميل النفط عن 90 دولارا للبرميل، وهو المستوى العادل للحفاظ على إيرادات الدول المصدره للنفط، خاصة دول الخليج.

منصور: القرار سيؤثر بشكل كبير على معدل ارتفاع الأسعار العالمية

واستطرد: «هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على معدل ارتفاع الأسعار العالمية، حيث أن معدلات التضخم في أمريكا باتت مرتفعة خلال الفترة الحالية، ومعدل الطاقة ساهم بحوالي 30% من ارتفاع أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم».

وأوضح أن تجاوز أسعار برميل النفط عن الـ100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة سيساهم في زيادة معدلات التضخم، وبالتالي فستتجه البنوك المركزية العالمية إلى الاستمرار في رفع سعر الفائدة والذي دائما ما يضر بالنمو الاقتصادي للدول، وسيكون له عواقب وأضرار عدة.

وتابع: «نلاحظ حاليا ارتفاع أسعار الوقود ووصل سعر الجالون الواحد لـ7 دولارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكانت قبل جائحة كورونا تصل لـ2.5 دولار للجالون، وده هيكون ليه تأثير مباشر على الوضع بداخل الولايات المتحدة الأمريكية».