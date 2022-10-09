طالبة من جيبوتي: الدراسة في مصر كانت حلمي.. وعاداتنا متشابهة

أكدت حمدة عثمان، طالبة من دولة جيبوتي، أنها تدرس في مصر اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأنها موجودة في مصر منذ عامين ونصف، قائلة: «كان حلمي إني أدرس في مصر، وبعدما حصلت على الثانوية قررت المجيء لمصر، لأن عاداتنا واحدة وتشبه أغلب الدول العربية».

ندرس التاريخ المصري العريق في جيبوتي

وأضافت «عثمان»، خلال لقاء ببرنامج «زووم أفريقا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف، أن الطلاب في جيبوتي يدرسون التاريخ المصري، والذي كان أحد أسباب مجيئها لمصر، «تاريخ مصر عريق جدا، وعلشان كدة حبيت أدرس في مصر».

ولفتت إلى أن اللغة الرسمية في جيبوتي هي اللغتين الفرنسية والعربية، وهناك 3 قبائل مشهورة في جيبوتي، وهي «عفر» و«إسحق» و«جادابورسي»، موضحة أنها من قبيلة «إسحق».

مهر البنات يصل لـ60 ألف فرانك

وعن عادات الزواج في جيبوتي، قالت إن المهر على سبيل المقال ينقسم إلى قسمين، فمهر البنت يصل إلى 60 ألف فرانك جيبوتي، بينما المطلقة مهرها 30 ألف فرنك جيبوتي، ومظاهر حفل الزفاف تتشابه مثل الدول العربية وليس هناك اختلاف كبير سوى أن الرجل يتحمل كل شيء في الزواج.

وأفادت بأنها استطاعت التأقلم مع المجتمع المصري سريعا، رغم الصعوبة في فهم اللهجة المصرية في البداية، متابعة: «بعد كدة تأقلمت كثيرا، وليا أصحاب كثيرين في الكلية، العادات المشتركة بين مصر وجيبوتي كتيرة».

أشهر الأكلات والأماكن السياحية

وأشارت إلى أن من أشهر الأماكن السياحية في جيبوتي هي مدينة «علي صبيح» ومدينة «تاجورا»، لافتة إلى أن دور المرأة في قبيلتها خلال السنوات الأخيرة وبعد الاستعمار كبير، حيث أصبحت تتعلم مثل الرجل وتعمل وتهتم بشؤون المنزل كثيرا.

ولفتت أن من أشهر الأكلات التقليدية في جيبوتي أكلة تسمى «عمبابور»، وتؤكل في المناسبات مثل عيد الفطر، موضحة أن أكثر أكلة مصرية تحب تناولها هي الكشري.