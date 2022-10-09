السعودية: نتوقع وصول عدد المعتمرين إلى 9.5 مليون شخص

قال الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إن عدد المعتمرين تجاوز منذ بداية انطلاقة العمرة لأكثر من مليون و300 ألف معتمر حتى هذه اللحظة.

1.5 مليون معتمر خلال الأيام المقبلة

وأضاف «القرشي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن أعداد المعتمرين في تزايد بسبب المولد النبوي الشريف ليتجاوز العدد أكثر من 1.5 مليون معتمر بالأيام القليلة المقبلة، ونتوقع وصول أكثر من 9 ملايين ونصف المليون معتمر خلال موسم العمرة هذا العام.

ولفت إلى أن هناك جاهزية كبيرة لاستقبال المعتمرين، كما أن وزير الحج السعودي يزور مصر حاليا، وهناك تنسيق كبير بين الدولتين.

انطلاق أفواج المعتمرين

وأشار إلى أن موسم العمرة انطلق ووصول الأفواج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، متابعا: «الحمد لله انطلق موسم العمرة ووصول الأفواج إلى الديار المقدسة ومكة والمدينة».