مدير «مونوريل 6 أكتوبر»: المشروع يضم 13 محطة.. وعدلنا مساره لخدمة ركاب بشتيل

قال المهندس محمد عطية، مدير مشروع مونوريل 6 أكتوبر، إنّ أعمال المشروع تتم بانتظام دون معوقات، إذ يشمل المشروع نحو 13 محطة، ومنها «وادي النيل - الطريق الدائري - بشتيل - المريوطية - المنصورية - الحصري - دار الفؤاد - المنطقة الصناعية - هايبر وان - جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية - أكتوبر الجديدة - التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي».

تعديل مسار المونوريل 6 أكتوبر لخدمة ركاب سكة حديد بشتيل

وأضاف عطية لـ«الوطن»، أنّه جرى تعديل مسار مونوريل 6 أكتوبر، لخدمة ركاب محطة سكة حديد بشتيل، وتفادي شبكة صرف صحي كبيرة أعاقت الحفر وأعمال الإنشاء، موضحا أنّ المسار الجديد سيمر عبر شارع الصفطاوي، ثم محطة بشتيل، ثم نادي الزمالك وصولا إلى وادي النيل.

مونوريل 6 أكتوبر بمواصفات عالمية

وأكد مدير مشروع مونوريل 6 أكتوبر، أنّ العمل يتم طبقا للمواصفات العالمية، حيث سيقدم خدمات متميزة لجميع مرتاديه من الركاب، متابعا أنّ المونوريل من وسائل المواصلات العالمية الصديقة للبيئة، حيث تعمل على توفير استهلاك الوقود، كما أنّه وسيلة آمنة وسريعة وعصرية تعمل في مصر للمرة الأولى.

كورونا لم يؤثر على تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر

وأوضح عطية، أنّ أعمال تنفيذ مشروع المونوريل تتم بصورة منتظمة ولا يوجد أي مشكلات في أعمال التنفيذ، مؤكدا أنّ جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير على تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، بفضل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم وتطهير مناطق المشروع والمعدات المستخدمة في المشروع، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، مع إلزام العاملين بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.