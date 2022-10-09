وزير الري: الانتهاء من إنشاء وتوسيع مصارف عامة في زمام 8 ملايين فدان

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً مع المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض موقف مشروعات الهيئة في مجال تجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء وتطهير المصارف العامة المكشوفة.

وأوضح التقرير أنه تمّ الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي منها 4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان بالوجه القبلي)، من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (4.60 مليون فدان بالوجه البحري و1.80 مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.

كما تمّ الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح في زمام قدره 800 ألف فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره 392 ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تمّ الانتهاء منه 8.40 مليون فدان تقريباً، من أصل 8.50 مليون فدان تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح.

منظومة للتلميترى لقياس مناسيب ونوعية المياه بالمصارف

وصرح «سويلم» بأنَّ مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور في خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومي لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أنَّ هيئة الصرف تضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف مع تصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التي تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، إضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

7 مصانع لإنتاج المواسير

يشار إلى أنَّ إجمالي أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى 21 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرفا، إضافة لعدد 157 محطة رفع ، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميتري) لقياس مناسيب المياه لعدد 51 موقع على المصارف ، وقياس نوعية المياه لموقعين «مصرف الرهاوي، ومحطة تروجه».

ويتبع الهيئة 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحري والقبلي (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بني سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـPE .

كما أنشأت الهيئة مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها، ويتمّ من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة في مجال تقنيات الصرف وإرشاد الصرف .