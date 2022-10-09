الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة تصل لـ28

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تستمر في الانخفاض على أنحاء الجمهورية كافة، لتكون في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ويتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة.

نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع لمياء حمدين: «نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهذه العوامل ستجعل إحساسنا بنسب الرطوبة خلال فترات النهار أقل».

الطقس أنه مائل للحرارة خلال فترات النهار على أغلب المناطق الشمالية

وتابعت غانم: «سنشعر أنّ الطقس مائلا للحرارة نهارا على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار».

وواصلت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سنلاحظ الفارق الكبير بين درجة الحرارة في النهار والليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهي أجواء لطيفة تماما خلال فترات الليل».

خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر سنشعر ببعض البرودة

وأكملت غانم: «خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر سنشعر ببعض البرودة، ومع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة يشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية مثل مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والسواحل الشمالية الشرقية مثل بورسعيد ودمياط ورفح والعريش».