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ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات.. وعيار 21 بـ1084

كتب:

مارينا رؤوف
10:54 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
الذهب

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم في السوق المحلية، حيث ارتفع عيار 21 بمقدار 6 جنيهات فقط، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل في تعاملات اليوم 1090 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1084 جنيهًا.

أسعار الذهب

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجل 1,246 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 934 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 727 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و720 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1,696 دولار للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.