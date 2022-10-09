ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات.. وعيار 21 بـ1084

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم في السوق المحلية، حيث ارتفع عيار 21 بمقدار 6 جنيهات فقط، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل في تعاملات اليوم 1090 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1084 جنيهًا.

أسعار الذهب

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجل 1,246 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 934 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 727 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و720 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1,696 دولار للأوقية.