أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم، وارتفع عيار 21 بمقدار 7 جنيهات فقط، مقارنة بآخر سعر له صباحًا؛ ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1084 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1077 جنيهًا.

تقارير البورصات العالمية والمصرية

أشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار 24 سجل 1238.8 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 929 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 724.7 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و762 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1698 دولارًا للأوقية.