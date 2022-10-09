جمعية الصيد: البحر المتوسط «غضبان» بالبرلس وارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن مياه البحر الأبيض المتوسط بالبرلس اليوم الأحد، تشهد ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف، وهو الأمر الذي يتطلب توخي الحظر من قبل مراكب الصيد التي أقلعت للصيد بمياه البحر بغرض الصيد، خاصة وأن البحر «غضبان».

ارتفاع الأمواج بالمياه العميقة

وأشار شرابي، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن ارتفاع الأمواج بشكل مفاجئ يرجع لتقلبات المناخ وحالة الطقس في فصل الخريف والتي تؤثر على حركة الصيد شيء ما وتتزايد أكثر حالة التأثير حال هبوب رياح عاصفة أو سقوط أمطار، وهو الأمر الذي يجب أن يكون فيه جميع العاملين على مراكب الصيد مستعدين لهذا الأمر ويتعاملون معه بحرفية شديدة حال التحرك داخل المسطح المائي للبحر المتوسط خاصة في مناطق العمق للمياه.

طقس اليوم

وأوضح شرابي أن أكثر من 55 ألف صياد يعملون في مهنة الصيد بعدد من مدن المحافظة، البرلس ومطوبس، وبلطيم، وسيدي سالم، سواء داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس، أو داخل مياه البحر المتوسط، وهو الأمر الذي يتطلب منهم عدم إلقاء أي مخلفات بمياه البحر والحفاظ على النظام البيئي في ظل التغيرات المناخية المتعاقبة حول العالم.