أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي بعد زيادة «الدولارية»

أعلن بنكس الأهلي المصري ومصر، عن تعديلات جديدة على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي متعددة الآجال بأسعار فائدة تتراوح بين 5.15% و5.30% بفئات شهادات تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار ومضاعفاتها.

تعديلات جديدة على الشهادات بالعملة الأجنبية

وأعلن البنك الأهلي، في بيان رسمي عن تعديلات جديدة على الشهادات بالعملة الأجنبية، إذ قرر تعديل أسعار الفائدة على الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات بعائد يبدأ من 5.15% عند صرف العائد شهريًا بينما يرتفع العائد إلى 5.20% عند صرف العائد كل 3 أشهر في حين يرتفع العائد إلى 5.20% عند صرف العائد كل 6 أشهر وأخيراً سعر عائد 5.30 % عند صرف العائد سنوياً.

الحد الأدنى لشراء الشهادة الذهبية 500 دولار أمريكي

وأوضح «البنك الأهلي»، بحسب البيان، أنَّ الحد الأدنى لشراء الشهادة الذهبية لمدة 3 سنوات يبدأ من 500 دولار أمريكي ومضاعفا، كما أعلن عن شهادة «أهل مصر الدولارية» ذات أجل 5 سنوات بعائد يصل إلى 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوي، و5.05% ربع سنوياً و5% شهري، بحد أدني 500 دولار أميركي ومضاعفاتها.

من جهته، أعلن بنك مصر أحد أبرز البنوك الوطنية عن تعديلات أيضا بزيادة زيادة العائد على الشهادة لمدة 3 سنوات بالدولار الأمريكي لترتفع إلى 5.30% في حالة الحصول على العائد سنوياً بينما تصل إلى 5.25% في حالة الحصول على العائد كل 6 أشهر و5.20% في حالة الحصول على العائد كل 3 أشهر وأخيرًا 5.15% في حالة الحصول على العائد شهرياً.

كما قرر بنك مصر، في بيان رسمي، تعديل تعديل الشهادة الخماسية ليصبح سعر العائد سنوياً نحو 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً.