تقرير أمريكي يحذر من تلقي لقاحات «فايزر» و«موديرنا» للذكور من 18 إلى 39 عاما

قال الجراح العام في فلوريدا، الدكتور جوزيف ألادابو، إنه أوصى بعدم تلقي لقاحات «إم آ إن إيه»، أو المعروفة باسم لقاحات الحمض الريبوزي، مثل لقاحات «فايزر» و«موديرنا»، خاصة بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا، لأنه يزيد من خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «لادابو» قوله: «أصدرنا تحليلاً عن لقاحات لحمض الريبوزي لفيروس كورونا، حيث إن الجمهور يحتاج إلى إدراك مثل تلك المعلومات، حيث أظهر التحليل زيادة خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب بين الرجال الذين بلغت اعمارهم من 18 إلى 39 عاما».

%84 زيادة في معدل الوفيات المرتبطة بالقلب بين الذكور

وأضاف «لادابو»: «تعد دراسة سلامة وفعالية أي دواء، بما في ذلك اللقاحات، مكونًا مهمًا للصحة العامة، ولم يتم الاهتمام باعتبارات السلامة، وتم تجاهل مخاوف العديد من الأفراد، وتعد نتائج تلك الدراسة مهمة، ويجب إبلاغ سكان فلوريدا بها.

وتابع تقرير «رويترز» أن التحليل خلص إلى أن هناك زيادة بنسبة 84% في معدل الوفيات المرتبطة بالقلب بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا في غضون 28 يومًا، بعد تلقي تلك اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، ووقع التقرير الدكتور جوزيف لادابو، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

أخطار اللقاح تفوق مميزاته

وأشار التقرير إلى أنه مع وجود مستوى عالٍ من المناعة على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، من المحتمل أن يفوق خطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب بين الرجال فوائد ومميزات اللقاح، وبالنسبة للقاحات الأخرى التي لا تعتمد تكنولوجيا «إم آر إن إيه»، لم يتم العثور على هذه المخاطر المتزايدة، ونصح التقرير الأفراد الذين يعانون من مشكلات في القلب، مثل التهاب عضلة القلب، بتوخي الحذر بشكل خاص عند التفكير في التطعيم ومناقشته مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.