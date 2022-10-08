«التعليم العالي»: نهاية نوفمبر مقترح بانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية

أكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الدراسة منتظمة بالكليات المختلفة ووفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي وكذلك الالتزام بتوجيهات المجلس فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية المختلفة والتوسع منها مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على التوسع من الأنشطة المختلفة التي تهتم بالتغيرات المناخية وتنمي استراتيجية التحول للأخضر للجامعات.

انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات نهاية نوفمبر

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الطلابية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك مقترحا بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية نهاية شهر نوفمر المقبل، موضحاً أن لائحة الاتحادات الطلابية تنص على إجراء الانتخابات بالجامعات خلال الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، مشيراً إلى أن اللجنة العليا تعد مقترحا تفصيليا بالجدول الزمني للانتخابات، ومن ثم عرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي للبت فيه واتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، تنتظم الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية غدا الأحد، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وكذلك التأكيد على وضع كل المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة وإتاحتها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

انتظام الدراسة في الجامعات غدا

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام الدراسة غدا دون صدور أي قرارات بالتأجيل أو التعطيل مع التأكيد على تطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.