الذهب يواصل تراجعه عالميا للشهر السادس.. «الدولار والفائدة» السبب

انخفض الذهب للشهر السادس على التوالي، منخفضًا بنسبة 2.6% لينهي سبتمبر عند 1.671.8 دولارًا أمريكيًا للأوقية، في شهرٍ كان مليئاً بالتحديات لأغلب الأصول، حيث انخفضت الأسهم العالمية بنسبة 9.5%، وانخفضت السندات العالمية بنسبة 5.1%، وانخفضت السلع بنسبة 8.4%.

أقل مستوى في 4 سنوات

تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى أقل مستوى لها في أربع سنوات، واستمرت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب، مع انخفاض الحيازات بمقدار 95 طنًا خلال الشهر الماضي.

أدنى مستوى شهري

وبحسب تقرير لـ«مجلس الذهب العالمي»، فإن المعدن الأصفر سجل أدنى مستوى شهري له خلال اليوم عند 1.615 دولارًا أمريكيًا للأوقية، لكنه تعافى لينهي الشهر فوق 1.670 دولارًا، رغم أن ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 15% منذ بداية عام 2022 وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي DXY، مثَّل مشكلة للعديد من الأصول في النصف الثاني، وأصبح الآن عبئًا متزايدًا على البنوك المركزية.

قوة الدولار منذ أواخر 2020

أضاف «المجلس» في مذكرة بحثية: «هناك عاملان يفسران ما يقرب من 90% من قوة الدولار الأمريكي منذ أواخر عام 2020: الفروق في أسعار الفائدة والتدفقات عليه باعتباره ملاذ آمن، حيث أن التشديد العدواني للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالنسبة للبنوك المركزية الرئيسية الأخرى جعل الولايات المتحدة وجهة جذابة للحصول على عوائد، إلى جانب ذلك، أصبحت تسهيلات إعادة الشراء العكسي للسيولة التي يقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي (RRP) لليلة واحدة ملاذًا للمستثمرين، حيث ضاعفت حيازاتها من 1.2 تريليون دولار أمريكي إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام واحد».

تخفيف بعض الضغط على الذهب

ويلفت «المجلس» الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، إلى أن هناك عوامل قد تؤدي إلى انعكاس - أو على الأقل توقف مؤقت - في الدولار الأمريكي، وبالتالي تخفيف بعض الضغط على الذهب من بينها تدخل البنك المركزي في أسواق العملات الأجنبية أو أسواق السندات.

تراجع سعر الفائدة

إلى جانب الدولار الأمريكي، يشير «المجلس» إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية باعتباره عقبة أمام الاستثمار في الذهب، مع تزايد جاذبية العائدات لبعض المستثمرين، وسط توقعات بانخفاض معدلات الفائدة فترة تتراوح بين 6 و 18 شهرًا القادمة، وهو ما يمثل فرصة للمعدن النفيس.