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أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 بـ1084 جنيها

كتب:

محمد عزالدين
05:18 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
الذهب - أرشيفية

الذهب - أرشيفية

شهدت أسعار الذهب بعد نهاية تعاملات السبت ارتفاعا طفيفا في محلات الصاغة، بلغ 5 جنيهات في الجرام ببعض الأعيرة، حيث جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية أمس 1084 جنيها، مقابل 1080 جنيها صباحا، بارتفاع نحو 4 جنيهات للجرام.

سعر جرام 24

وتباينت قيمة الارتفاع في سعر جرام الذهب حسب العيار، وكان في عيار 24 قيمته 5 جنيهات، فسجل في نهاية يوم السبت 1238.8 جنيه مقابل 1233.8 جنيه، أما عيار 18 فسجل نحو 929 جنيها، مقابل 926 جنيها بفارق نحو 3 جنيهات.

أما الارتفاع الأعلى فكان في سعر الجنيه الذهب الذي يكون من عيار 21 ويزن نحو 8 جرامات الذي سجل في نهاية 8762 جنيها، مقابل 8640 جنيها صباح السبت بفارق 122 جنيها، أما عيار 14 وهو الأحدث في محلات الصاغة فوصل لنحو 724.7 جنيه.

الأسعار لا تشمل المصنعية

وأكدت شعبة الذهب، أن أسعار الذهب المعلنة متوسط سعر للجرام ولا يشمل المصنعية التي يجري تحديدها حسب نوع المشغولات والعيار، وتضاف إليها ضريبة والدمغة.

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بقلم محمد عزالدين