«القومية للأنفاق»: الخط الرابع للمترو يُنفذ على مرحلتين ويشمل 38 محطة

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن استمرار أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، حيث إن هذا الخط يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية لتحقيق أعلى معدلات الأمان لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، من خلال تعقيم وتطهير مناطق تنفيذ المشروع، وتطهير المعدات المستخدمة في المشروع، وإلزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين بارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على سلامتهم.

الخط الرابع للمترو سيُنفذ على مرحلتين

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق مستمرة، ولا يوجد ما يعيق أعمال التنفيذ، لافتا إلى أن الخط الرابع للمترو، سيعمل على تخفيف الضغط المروري بشارع الهرم، حيث سيتم تشغيله أمام الركاب مطلع 2025، حيث سيتم تنفيذه على مرحلتين، ويشمل ما يقرب من 38 محطة، مؤكدا أنه سيبلغ طوله الإجمالي 42 كم.

الخط الرابع للمترو يخدم المناطق الأثرية في الجيزة

وأضاف المصدر، أن الخط الرابع للمترو، سيكون مفخرة لجموع الركاب، حيث يخدم المناطق الأثرية في الجيزة، والمتحف المصري الكبير، ويربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، وتحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي، مؤكدا أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل 17 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، ويشمل 21 محطة.

الخط الرابع للمترو يقل مليون و200 راكب يوميا

وأشار المصدر، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير سلبي على تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، بفضل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس، مؤكدا أن المشروع سيقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميا.