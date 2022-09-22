إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية وضبط أجنبي بحوزته مخدرات بمطار القاهرة

نجح رجال جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، في إحباط محاولة راكبة مصرية، تهريب كمية كبيرة من الأدوية، كما تم ضبط راكب أجنبي بحوزته مخدرات.

جاءت المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، حين استوقف أحمد عمر عجمي، مأمور الجمرك المعين، إحدى الراكبات تحمل حقيبة واحدة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكرت حيازتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

الراكبة أبلغت بسفرها إلى محافظة أسيوط

وبسؤالها عما إذا كان لديها حقائب أخرى تلعثمت قائله إنها ستغادر إلى الأقصر وبطلب الاطلاع على البوردينج وعدد الحقائب تعللت بفقده، وقالت إنها ستغادر إلى أسيوط.

الجمارك تشكل لجنة للبحث عند حقائب أخرى تخص الراكبة

وبعرض الأمر على أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة بالإنابة، قام بتكليف لجنة من مكونة من فادي نبيل وأحمد مجاهد مأمورا الجمرك وإسلام ربيع من أمن الجمرك، للبحث عن أي حقائب أخرى تخص الراكبة، وبالفعل تم العثور على حقيبتين كبيرتين عليها اسم الراكبة وبتفتيشها في وجود مأمور أمن الجمرك، تبين وجود 715 وحدة عبارة عن أمبولات وزجاجات وعبوات دوائية غالية الثمن تقدر مبدئيا بعدة ملايين من الجنيهات.

ضبط راكب أجنبي بحوزته 9 عبوات زجاجية

الحالة الثانية تم ضبطها بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بـ مطار القاهرة حيث تم ضبط راكب أجنبي بحوزته 9 عبوات زجاجية وورقية تحتوي على مواد مخدرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل وقام بالتفتيش عماد سيد حسين مأمور الجمرك وعمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بالتنسيق مع الرائد احمد سمير محمد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

الجمارك تحرر محضر ضبط جمركي

وأمر أحمد على السيد مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 202 لسنة 2022 ضد الراكبة الأولى وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 201 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.