إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي في نطاق محافظة الفيوم، حيث تفاجأ قائد السيارة بعبور شخص أمامه بينما كان يسير بسرعة، فلم يتمكن من إيقاف السيارة وصدمه، واختلت عجلة القيادة في يديه وانقلبت السيارة في منتصف الطريق، ما أدى لتوقف حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وطلب الشرطة والإسعاف لهم.

بلاغ بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ثم انقلابها على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل جرزا بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث قرب مفارق جرزا على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، منهم 3 كانوا يستقلون السيارة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث من على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي قرب موقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.