وصول 6 أطنان من سماد النترات إلى الجمعيات الزراعية في جنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء في اليوم الجمعة إن القطاع الزراعي في محافظة جنوب سيناء يشهد تطورا كبيرا في الأوقات الحالية، موضحا أن القطاع الزراعي يشهد زيادة في الرقعة الزراعية خاصة بعد اعتماد أراضي الريف المصري.

وتابع شطا، تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرقعة الزراعية المنزرعة بالفعل داخل نطاق محافظة جنوب سيناء تبلغ 36 ألف فدان، تتركز في مدينتي الطور ورأس سدر، موضحًا أن محافظة جنوب سيناء بها أراض صالحة للزراعة كبيرة.

وصول سماد سلفات النشادر إلى جنوب سيناء

أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء أن القطاع الزراعي يعاني من بعض المشكلات التي تؤثر على الإنتاجية الخاصة بالفدان خاصة محاصيل مثل القمح والشعير، لعدم وجود أسمدة، موضحا أن المزارعين طالبوا بتوفير الأسمدة من خلال مديرية الزراعية لصعوبة دخولها من نفق الشهيد أحمد حمدي.

أضاف أنه قام بعمل مذكرة عرض على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بهدف توفير الأسمدة عن طريق الجمعيات الزراعية الموجودة في المدن، مشيرا إلى أنه جرى وصول 6 أطنان من سماد سلفات النشادر وسوف يجري توزيعها من خلال الجمعيات على المزارعين.

استخدام الميكنة الزراعية

قال الدكتور محمد شطا إن هناك توجه كبير لاستخدام الميكنة الزراعية في أراضي جنوب سيناء، موضحا أنه جرى عقد لقاء من أجل تحديد المواقع الخاصة بالميكنة الزراعية، وتحديد المعدات المطلوبة من أجل خدمة المزارعين وتسهيل عملهم للوصول لأفضل انتاج وخدمات زراعية على أرض المحافظة.

وتابع أنه جرى متابعة الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة بالوحدة البستانية بالمديرية والتأكيد على الممارسات الزراعية الصحيحة ورى وتسميد الزرع وتنقية الحشائش والأوراق الجافة المتساقطة، وجرى متابعة الزراعات بمزرعة التسمين الفلفل الباذنجان وري النباتات وعمل التسميد اللازم لها.