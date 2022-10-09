مكافأة ألف جنيه للعاملين في جامعة حلوان بمناسبة المولد النبوي

وافق الدكتور السيد قنديل؛ رئيس جامعة حلوان، على صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين في الجامعة، بمناسبة المولد النبوي، وتوزيع حلوى المولد على العاملين، كما تفقد الصالة المغطاة في الجامعة، ووجه بضرورة متابعة خطة الأنشطة الطلابية، واستغلال وتشغيل الأجهزة وملاعب الاسكواش، كما ناقش ضرورة إنشاء نادي رياضي.

متابعة سير العمل بالصالة المغطاة

وأشارقنديل إلى أن جامعة حلوان حريصة على تنوع الأنشطة الطلابية التثقيفية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب، واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة، مؤكداً أن مشاركة الطلاب في الأنشطة يحفز روح الانتماء والتعاون بينهم، ويؤدي إلى توثيق الروابط بينهم