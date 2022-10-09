انتشال جثة شاب وعمته من أنقاض المنزل المنهار في ملوي بالمنيا

انتشلت قوات الحماية المدنية في المنيا، بمساعدة الأهالي، جثتين من تحت أنقاض المنزل الذي انهار صباح اليوم في حي شمال مدينة ملوي، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انتشال جثة شاب وعمته من تحت الأنقاض

وقال مسؤول بفرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إن مشرحة مستشفى ملوي، استقبلت جثة كل من خالد صلاح، 35 عاما، وعمته زينب خليل 72 عاما، واللذان تم انتشالهما من تحت أنقاض المنزل المنهار في مدينة ملوي.

وأخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، عقارا مجاورا للمنزل المنهار، وذلك نتيجة تعرضه لتصدع جراء الإنهيار.

وقال اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، إن حادث إنهيار منزل ملوي أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويجري المتابعة الدورية والمستمرة من الأجهزة التنفيذية لأعمال البحث تحت الأنقاض.

وأستقبلت مستشفي ملوي كلا من محمد صلاح 43 عاما، وزوجته مي خلف 33 عاما، وأبنائهما «مؤمن»، 12 عاما، و«مالك»، 6 سنوات، و«ملك»، 4 سنوات، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة انهيار منزلهم.

الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين..

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال جثة خالد صلاح، 35 عاما، وعمته زينب خليل، 72 عاما، من تحت الأنقاض، وتزال جهود البحث مستمرة عن مفقودين هما إيمان علي، 30 عاما، زوجة الأول، وابنيهما «هادي»، 5 سنوات.

وتوجه السكرتير العام للمنيا لموقع إنهيار العقار لمتابعة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، بالإضافة لفرض كردون أمني بمحيط العقار، وفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي، كما تم إخلاء المنزل المجاور للعقار المنهار حرصاً على سلامة المواطنين.

وانتقل الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، لمستشفي ملوي لمتابعة حالة المصابين، حيث وجه بضرورة توفير كامل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم الشفاء.