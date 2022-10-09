ضبط 4 عناصر إجرامية بـ«كوكتيل مخدرات» في حملة مكبرة بالإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية بنطاق محافظة الإسماعيلية، استهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصة تجار المواد المخدرة، وتم ضبط كيات تقدر قيمتها المالية بقرابة 1,5 مليون جنيه.

3 عناصر إجرامية

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فإن قام قطاع الأمن العام شن حملة بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزي، استهدفت دوائر أقسام ومراكز ثاني الإسماعيلية والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة ثاني الإسماعيلية بمسكن أحدهم وبحوزتهم 500 كيلو جرام من مخدر البانجو، 30 كيلوجراما من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وسيارة.

ضبط كوكتيل مخدرات

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحل سكنه، وعثر بحوزته على (كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو ومبلغ مالي).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,400,000 جنية تقريبًا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.