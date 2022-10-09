عضو «شعبة الذهب»: الاستثمار في المعدن الأصفر هو الأفضل (حوار)

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل الطرق للاستثمار والحفاظ على رأس المال، ومن بين تلك الطرق، شراء الذهب والاستثمار فيه كأفضل طريقة لحفظ رأس المال.

ويقول الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع مدينة الذهب يعبِّر عن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون المشروع بمثابة نقلة نوعية لصناعة وتجارة الذهب.

وأضاف «فرج»، في حوار لـ«الوطن»، أن أنسب وقت لشراء الذهب هو الوقت الذي يتوفر فيه رأس المال فالذهب ليس من الاستثمارات قصيرة المدى، وأن أي استثمار في شراء الذهب هو استثمار جيد.. وإلى نص الحوار..

* في البداية، هل السبائك والجنيهات التي تباع في الشركات أكثر ضماناً من المحلات؟

جميعاً يندرجون تحت مسمى الذهب فلا يوجد فارق بينهم، وتوجد السبائك والجنيهات في المحلات مغلفة وتحمل اسم الشركة عليها، وحتى أن أسعار البيع في الشركات تشبه إلى حد كبير أسعار البيع في المحلات.

* هل سعر الذهب سيرتفع قريبا؟

الأسعار ترتبط بأكثر من عامل، متوقعا استقرار الذهب في الفترة المقبلة.

* ما هي أسباب الانخفاض الأخير لسعر الذهب؟

لا يعتبر انخفاضا لأن نسبة التراجع أقل من 1%، وأرجع السبب برأيي إلى زيادة البيع مع دخول المدارس مع انخفاض الطلب.

* متى تتوقع أن يخرج مشروع مدينة الذهب إلى النور؟

أتوقع أن يخرج مشروع مدينة الذهب إلى النور قريبا جدا، وأنه من المشاريع الاستراتيجية المهمة ويعبر عن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون المشروع بمثابة نقلة نوعية لصناعة وتجارة الذهب.

* ما مدى صحة أن التجار يُسعرون الذهب على سعر صرف الدولار بـ24 جنيها؟

هذا القول مجرد شائعات وهو قول منافٍ للحقيقة، فالمتحكم في سعر الذهب بمصر هو قوى العرض والطلب.

*أيهما أفضل الاستثمار في شراء السبائك أم الجنيهات أم الذهب القديم؟

كلهم يندرجون تحت مسمى الذهب، وأي استثمار في شراء الذهب هو استثمار جيد، ولولا اختلاف الأذواق لبارت البضائع فكل شخص يشتري المناسب له، موضحا أن الذهب على مر العصور هو الملاذ الآمن.

*تنصح المواطن بشراء الذهب بنسبة كام من إجمالي مدخراته؟

تختلف من شخص إلى آخر، فكل إنسان له ظروفه الاقتصادية الخاصة.

* ختاماً.. ما هو أنسب وقت للشراء؟

أنسب وقت لشراء الذهب هو الوقت الذي يتوفر فيه رأس المال فالذهب ليس من الاستثمارات قصيرة المدى، فالادخار في شراء الذهب أفضل من غيره.