«الكرملين» ينفي هروب 700 ألف مواطن من التعبئة الجزئية

نفى قصر الرئاسة الروسي «الكرملين»، اليوم، التقارير التي تفيد بأن 700 ألف جدني روسي فروا من البلاد، منذ إعلان موسكو حملة تعبئة لاستدعاء مئات الآلاف للقتال في أوكرانيا، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز».

«بيسكوف»: الأرقام لا يجب أن تاخذ على محمل الجد

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنّه ليس لديه أرقام دقيقة لعدد الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية في 21 سبتمبر، مضيفا: «لا أعتقد أنّ هذه الأرقام يجب أن تُؤخذ على محمل الجد».

وأجاب «بيسكوف» عندما سئل عن بعض التقارير في وسائل الإعلام الروسية أن ما يصل إلى 700 ألف روسي ربما غادروا البلاد، قائلا: «ليس لدي أرقام دقيقة، لكنها بالطبع بعيدة كل البعد عما يُزعم هناك».

التعبئة الجزئية لم تحظ باهتمام الشعب الروسي

ووفقا للصحيفة، فرّ عشرات الآلاف من الروس، معظمهم من الرجال في سن الجيش، من البلاد في محاولة لتجنب استدعائهم للخدمة في أوكرانيا.وأبلغت كازاخستان وجورجيا ومنغوليا، التي تشترك جميعها في الحدود البرية مع روسيا، عن زيادة في عدد المعابر الحدودية بعد إعلان بوتين التعبئة العامة.

يذكر أن حملة بوتين للتعبئة أثبتت أنها واحدة من أكثر التحركات التي لا تحظى بشعبية في موسكو منذ بدء الصراع، الذي تسميه روسيا «عملية عسكرية خاصة»، في فبراير، ما أثار احتجاجات في المدن والمناطق بجميع أنحاء البلاد.