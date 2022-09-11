استمرار حملات تجميل الشوارع وتركيب الإنترلوك وزراعة الأشجار بكفر الشيخ

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تجميل الشوارع وتركيب الإنترلوك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ضمن مبادرة «وطن أخضر».

تركيب الإنترلوك بطريق المستشفى العام

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل باستكمال أعمال التجميل، وتركيب الإنترلوك بطريق المستشفى العام، وطريق ترعة القضابة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها، وما زال العمل مستمراً حتى الانتهاء الكامل من تركيب كافة الاغطية، فضلاً عن أعمال ري الأشجار بنطاق المدينة على جانبي الطرق والميادين العامة، والعناية بها للحفاظ عليها من التلف بالتنسيق مع القسم الزراعي، وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الأعمال بالحديقة الجديدة أمام مقر بنك مصر بسيدي سالم، وزرع الأشجار بها، وكذلك زراعة النجيلة الخضراء بها، لتكون متنزهاً لأهالي سيدي سالم.