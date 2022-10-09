بمشاركة 200 شخص ولمدة 6 ساعات.. قتل حيوان أكل 9 أفراد في الهند

بعد مواجهة امتدت لـ6 ساعات، تمكنت السلطات الهندية من قتل حيوان تسبب في وفاة 9 أشخاص على الأقل، بمشاركة 200 شخص.

خلال الساعات الماضية، انتشر الرعب بين الهنود في محمية فالميكي للنمور بـ تشامباران شرق الهند بعد قتل 9 أفراد على يد «نمر»، من بينهم طفل عمره لا يتخطى الـ8 سنوات.

وصف الهنود النمر الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، بأنه آكل لحوم البشر، لذلك نصب كمين له من أجل القضاء عليه بعد صعوبة تحييده.

6 ساعات مطاردة

قائد الشرطة المحلية، كيران كومار لوكالة الأنباء الفرنسية الرسمية (فرانس برس أ ف ب)، صرح بأن النمر طاردته فرقتين دخل الغابة على ظهر اثنين من الفيلة، وجرى إطلاق النار على النمر فور التحرك، في الوقت الذي دخل القرويون على الخط، وطاردوا النمر بحاويات صفائح وسط فريق تابع للسلطات مكون من 8 قناصين ونحو 200 عضو من إدارة الغابات في عملية مطاردة استمرت 6 ساعات كاملة.

سبب الحوادث في الهند

ويرى النشطاء في البيئة أن سبب هذا الظهور للنمور يعود إلى وجود غابات وفيلة قريبا من البشر في القرى الهندية، مشيرين إلى أنه يوجد نحو 225 شخصا توفوا بسبب هجومات النمور بين عامي 2014 و 2014 وفقا لبيانات حكومية أصدرتها السلطات.

واقعة مريبة في 2019

يشار إلى أنه عام 2019 أعلنت شرطة قرية شاندرابور بالهند وفاة صبي هندي عمره 9 شهور على يد «نمر» بعد أن تسلل إلى منزل الرضيع الذي كان ينام بجوار والده وخطفه النمر، واستيقظت الأسرة بعد ساعات في ذعر، وبعد إبلاغ الشرطة نفذت حملة تفتيش واسعة، وبالفعل عُثر على أجزاء من جسم الطفلة المشوهة في الغابة.