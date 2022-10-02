الهند تعلن تسجيل 3375 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الهند، 3375 إصابة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 44594487 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

الهند تسجل 18 حالة وفاة بـ«كورونا»

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت 18 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات بـ«كورونا» إلى 528673 حالة وفاة.

«مودرنا» تتخلى عن جهود الوصول إلى الصين

ورفضت شركة «مودرنا» الأمريكية للأدوية، تسليم الصين حقوق الملكية الفكرية الأساسية وراء تطوير لقاح «كورونا» مما أدى إلى انهيار مفاوضات بشأن بيعه هناك، ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن أشخاص أشخاص شاركوا في مفاوضات جرت بين عامي 2020 و2021، إن الشركة، رفضت الطلب الصيني بسبب مخاوف تجارية وأخرى تتعلق بالسلامة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت ««فاينانشال تايمز»، إلى أن «مودرنا» تخلت عن جهودها السابقة للوصول إلى الصين بسبب مطالبة «بكين» بتسليمها تكنولوجيا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» كشرط أساسي للبيع في السوق.