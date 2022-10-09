إصابة شخصين إثر تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق المنصورية

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد مختار رئيس القطاع، إخطارا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول شابين مصابين بكدمات وسحجات، إثر تعرضهما لحادث تصادم على طريق المنصورية.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من أحد الأهالي، يفيد بوجود حادث مروري إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية، أسفر عن إصابة مالك الدراجة الذي يبلغ من العمر 21 عاما، وصديقه صاحب الـ20 عاما، مقيمان بدائرة المركز، وجرى نقلهما لمستشفى الهرم.

التحفظ على قائد السيارة

وبإجراء التحريات، تبين أن السيارة قيادة شخص يبلغ من العمر 56 عاما، مقيم بنزلة السمان الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد منه، وجرى التحفظ على السيارة والدراجة النارية وقائد الأولى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.