ضبط سيدة استولت على نحو 140 ألف جنيه من معاش زوجها المتوفى بسوهاج

ألقت ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، القبض على سيدة بعد استلائها على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدون وجه حق وذلك عن معاش زوجها المتوفي.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم جرجا محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» ضمن بلاغ «علاء الدين م ه م»، 54 سنة، مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بسوهاج، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بقيام المدعوة «هدي ف ا ع» 50 سنة، حاصلة على دبلوم صناعي، وتقيم دائرة قسم جرجا بالإستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بدون وجه حق وذلك عن معاش زوجها «علي م ب ع» المتوفي بالرغم من زواجها من «محمد ا ح» بلغت إجماليها 139.542.27 مائة وتسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة واثنين وأربعين جنيهاً وسبعة وتسعون قرشا ما أضر بأموال الهيئة ما هو قيمة المبلغ المستولي عليه أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

ضبط المتهمة

عقب استصدار جهات التحقيق المختصة بمركز أخميم، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.