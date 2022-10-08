كييف تقصف «إيلوفايسك».. و«النقد الدولي» يمنح أوكرانيا 1.3 مليار دولار

قصفت القوات الأوكرانية، مدينة إيلوفايسك وبلدة أومانسكويه في جمهورية «دونيتسك»، التي ضمتها روسيا في وقت سابق إلى الأراضي الروسية، بناء على نتائج استفتاء في الجمهورية، بـ6 صواريخ هيمارس الأمريكية.

وأشارت السلطات في «دونيتسك»، إلى قصف اوكراني، بـ 5 قذائف من عيار 155 مم على حيي «كيروفسكي»، و«بتروفسكي» في «دونيتسك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده، حررت 2434 كيلومترا مربعا و 96 منطقة سكنية إجمالا في شرقي البلاد، مضيفا عبر الفيديو، إلى أن القوات الأوكرانية، استعادت خلال الأسبوع الماضي وحده 776 كيلومترا مربعا و29 منطقة سكنية في الشرق.

زيلينسكي: استعادة السيطرة على أكثر من 500 كيلومتر مربع

وأشار زيلينسكي، إلى استعادة السيطرة على أكثر من 500 كيلومتر مربع في جنوبي أوكرانيا، أمس الأول الخميس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان حاكم إقليم «دونيتسك»، الأوكراني، بافلو كيريلينكو، قال في وقت سابق، إن أوكرانيا عثرت مقبرة بها 200 قبر تحتوي على جثث مدنيين في بلدة «ليمان» بشرق البلاد.

من جهته، وافق المجلس التنفيذي في «صندوق النقد الدولي»، على منح «كييف» تمويلا طارئ بقيمة 1.3 مليار دولار، وقالت رئيسة الصندوق، كريستالينا جيورجييفا، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلا، إن التمويل أمرا حيويا للمساعدة في تمهيد الطريق لبرنامج كامل الأهلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ليتوانيا: «الناتو» لديه التزام أخلاقي تجاه «كييف»

وفي ليتوانيا، قالت رئيسة وزراء البلاد، إنجريدا سيمونيت، إن رفض انضمام أوكرانيا، إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» في وقت سابق كان خطأ كبيرا، داعية في مقابلة مع موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي إلى إطلاق مفاوضات الانضمام على الفور.

وأوضحت سيمونيت، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لديه التزام أخلاقي تجاه «كييف»، ويتطلب استجابة أكثر جدية لتقديم المساعدة العسكرية اللازمة وتدريب الجيش الأوكراني.

من جانبه، رفض الملياردير الأمريكي، مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك التعليق على تقارير صحيفة حول تعطل نظام اتصالات الأقمار الاصطناعية «ستار لينك» في مناطق الحرب «الروسية الأوكرانية»، وقال عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن ما يحدث في ساحة المعركة، معلومات سرية.