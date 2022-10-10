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الأنبا بيسنتي يبدأ زيارة رعوية إلى الدوحة خلال أيام

كتب:

مريم شريف
09:42 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الأنبا بينتسي أسقف أبنوب

الأنبا بينتسي أسقف أبنوب

يبدأ الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير مارينا المعلق بجبل أبنوب، زيارة رعوية إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقطر، والتي تبدأ من الخميس 13 أكتوبر وحتى الثلاثاء 18 من الشهر ذاته. 

برنامج للزيارة

ونشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قطر، برنامج الزيارة الذي يستمر لمدة 6 أيام، حيث يبدأ بحفل استقبال للأنبا بيسنتي بالكاتدرائية بالدوحة وصلاة عشية، وفي اليوم التالي يترأس صلاة القداس الإلهي، ثم يلقي كلمة باجتماع يوسف النجار بالكاتدرائية، ثم تستكمل الاحتفالات بالكاتدرائية، وتضمن الزيارة إلقاء الأنبا بيسنتي عدة كلمات روحية للأقباط المقيمين بدولة قطر. 

خدم لمدة 22 سنة بالدوحة

يذكر أنّ الأنبا بيسنتي خدم في الكنيسة القبطية بالدوحة لمدة 22 سنة، وتميزت خدمته بالنجاح وسلام، وتعد تلك الزيارة هي الأولى له إلى قطر، منذ سيامته أسقفا على أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة على يد البابا تواضروس الثاني خلفا للأنبا لوكاس المتوفي. 

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بقلم مريم شريف