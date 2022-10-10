«فضل ونعمة» يتصدر قائمة الإيرادات.. بطولة ماجد الكدواني وهند صبري

تصدر فيلم «فضل ونعمة»، للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، قائمة الإيرادات، إذ جاء بالمركز الأول بين الأفلام المُنافسة والبالغ عددها 6 أفلام، وهي «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي، و«تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«بحبك» بطولة تامر حسني.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم فضل ونعمة، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 354 ألف جنيه فقط، ليتصدر قائمة الإيرادات، وبفارقٍ كبير عن الأفلام الأخرى، إذ يأتي ذلك كونه أحدث الأفلام المطروحة بدور العرض.

فضل ونعمة يُعيد رامي إمام إلى السينما

ويشهد فيلم «فضل ونعمة» عودة المخرج رامي إمام، إلى السينما، بعد غياب دام نحو 14 عاما، منذ فيلم «حسن ومرقص» الذي عُرض عام 2008.

أبطال وأحداث فيلم فضل ونعمة

«فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، بالإضافة إلى محمد ممدوح، ومن تأليف أيمن وتار.

وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين «فضل» و«نعمة»، واللذان يؤسسان مشروع شاحنة متنقلة لبيع طعام، ويستغل تاجر المخدرات «فاروق» سذاجتهم في إخفاء صناديق بضاعته لديهما، ويجعلهما يساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.