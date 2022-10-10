«العربية»: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية إلى 12 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 12 قتيلًا، بحسب ما نقلته شبكة قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

إصابة 24 شخصا

وتعرضت العاصمة الأوكرانية إلى جانب عدة مدن مثل لفيف وترنوبل وزيتومير في الغرب ودنيبرو في وسط البلاد إلى موجة من القصف الروسي، وبلغت الحصيلة الأولية للقتلى في الهجوم الذي استهدف منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط كييف 8 قتلى وإصابة 24 أخرين، بحسب مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية.

سلسلة انفجارات وقصف روسي على كييف

وهزت سلسلة من الانفجارات مدينة كييف، صباح الاثنين، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وتعرضت المدن الأوكرانية لأكبر هجوم مستمر منذ شهور.

من جانبه قال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، إنّ العاصمة تعرضت لهجوم روسي بعد سماع ما لا يقل عن خمسة انفجارات بالقرب من وسط المدينة بعد الساعة الثامنة صباحًا.