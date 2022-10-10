ضبط 437 قضیة مخدرات وتنفیذ أكثر من 60 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

تواصل أجھزة وزارة الداخلیة حملاتھا الأمنیة الموسعة بجمیع مدیریات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 178 قطعة سلاح ناري، و437 قضیة مخدرات وتنفیذ 60 ألفًا و966 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنیة المكثفة لمواجھة أعمال البلطجة وضبط الخارجین على القانون وحائزي الأسلحة الناریة والبیضاء وإحكام السیطرة الأمنیة.

ووجهت أجھزة وزارة الداخلیة بمختلف مدیریات الأمن على مستوى الجمھوریة، حملة أمنیة مكبرة أسفرت جھودھا خلال 24 ساعة عن تحقیق النتائج الإیجابیة التالیة:

في مجال ضبط قضایا الأسلحة الناریة والبیضاء

ضبط 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 162 متھمًا، وذلك على النحو التالي:

11 بندقیة آلیة.

22 بندقیة خرطوش.

15 مسدسًا.

130 فردًا محليًا.

630 طلقة مختلفة الأعیرة.

15 خزینة متنوعة.

ورشة لتعدیل وإصلاح الأسلحة الناریة.

206 قطع سلاح أبیض.

في مجال تنفیذ الأحكام:

تنفیذ 60 ألفا و966 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

286 حكم جنایة.

17989 حكم حبس جزئي.

3189 حكم حبس مستأنف.

31 ألفًا و453 حكم غرامة.

8049 مخالفة.

في مجال ضبط التشكیلات العصابیة:

ضبط تشكیل عصابي، ضم متھمين ارتكبا حادثين متنوعين.

في مجال ضبط قضایا المخدرات:

ضبط 437 قضیة.

420 قضیة اتجار في المواد المخدرة، و17 قضية تعاطي مواد مخدرة، بحوزة 486 متھمًا ضُبط خلالھا الآتي:

كمیة من مخدر الحشیش وزنت 855,46 كیلو جرام.

كمیة من مخدر البانجو وزنت 690,114 كیلو جرام.

كمیة من مخدر الھیروین وزنت 86,17 كیلو جرام.

كمیة من مخدر الھیدرو وزنت 851,10 كیلو جرام.

كمیة من مخدر الإستروكس وزنت 773,2 كیلو جرام.

كمیة من مخدر الشابو وزنت 844,1 كیلو جرام.

كمیة من مخدر الآیس وزنت 1٫651 كیلو جرام.

كمیة من مخدر الأفیون وزنت 75 جراما.

كمیة من مخدر الفودو وزنت 550 جراما.

كمیة من مخدر البودر وزنت 6٫959 كیلو جرام.

عدد 51230 قرصًا مخدرًا.

في مجال ضبط المتھمین الھاربین:

ضبط 24 متھمًا.

في مجال ضبط القائمین بأعمال البلطجة:

ضبط 13 متھما.

في مجال ضبط الدراجات الناریة المخالفة:

ضبط 244 دراجة ناریة مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتھا:

إعادة سیارة مُبلغ بسرقتھا.

فى مجال ضبط المخالفات المروریة:

ضبط 19178 مخالفة مروریة متنوعة.

فى مجال فحص السائقین:

فحص 55 من سائقي السیارات على الطرق السریعة للكشف عن تعاطیھم المواد المخدرة، وتبین إیجابیة 8 منھم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وجاري استمرار الحملات الأمنیة.