حبس راكب حاول تهريب أدوية إجهاض عبر مطار القاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس راكب بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة محاولة تهريب أدوية للإجهاض خارج البلاد، مخبئة حول جسده وداخل ملابسه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم، محاولة راكب مصري تهريب كمية من شرائط دواء يستخدم في الإجهاض أخفاها على جسده وفي الجاكيت الذي يرتديه.

وبإجراء التحريات، تبين أن أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، خلال إنهاء الإجراءات على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بغداد، عُثر بحوزته على كمية من الأدوية التي تستخدم في عمليات الإجهاض، تم إلقاء القبض عليه وبمواجهته أنكر ما عُثر بحوزته.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أوضح محمد ثابت المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم بتهريب أدوية الإجهاض، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحا أنه إذا كان التهريب بقصد الاتجار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز الـ5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وذلك طبقا للمادة 122.