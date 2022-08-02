ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر في حملات على 11 صيدلية بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة على الصيدليات العامة بنطاق مركزي أبو المطامير والنوبارية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية فرع البحيرة وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين أبو المطامير.

المرور على 11 صيدلية

وقامت الحملات بالمرور على 11 صيدلية ومكتب مستلزمات بمركزأبو المطامير، وأسفر المرور عن ضبط 11 صنفا من أدوية التأمين الصحي بواقع 36 شريطا وعدد 19 صنفا من الأدوية المجهولة والمهربة بواقع 76 عبوة مختلفه الشكل والنوع، وتقدر قيمة المضبوطات بـ30 ألف جنيه تقريبا.

ضبط سرنجات وأدوية مجهولة المصدر

كما تم ضبط 100 سرنجة بدون فواتير في أحد محلات المستلزمات غير المرخصة، وتحرير 3 محاضر مزاولة مهنة لأماكن يقوم بالعمل فيها أشخاص لا يحق لهم مزاولة مهنة صيدلي، كما تم المرور على عدد 7 صيدليات بمركز النوبارية، وأسفر المرور عن ضبط 500 صنف من أدوية التأمين الصحي خاصة بهيئة الشراء الموحد، وخاصة بالمستشفيات العامة، وممنوع تداولها داخل الصيدليات العامة.

كما تم ضبط أدوية مستوردة مجهولة المصدر وممنوع تداولها داخل القطر المصري، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الشراء الموحد وهيئة سلامة الغذاء، وكذلك تم ضبط أدوية ومنشطات مهربة ومجهولة المصدر وممنوع تداولها وهي عبوات مختلفة الشكل والنوع، وتقدر قيمة المضبوطات بـ30 ألف جنيه تقريبا.

توجيهات بتشديد الرقابة والمتابعة

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.