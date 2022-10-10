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التعليم العالي: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لكافة مراحل التنسيق

كتب:

أحمد أبوضيف
11:19 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق انتهي من إعلان كافة نتائج تقليل الاغتراب 2022 لكافة المراحل الدراسية والشهادات، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موضحاً أنه جرى إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب شهادات الدبلومات الفنية والمعادلة العربية والأجنبية ومدارس steam   ومدارس النيل وطلاب الثانوية العامة 2022.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتائج التنسيق متاحة عبر رابط الموقع الإلكتروني وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، مشيراُ إلى أنه يمكن للطلاب الدخول للبوابة والتسجيل لمعرفة النتيجة من خلال رقم الجلوس والرقم السري واتباع الخطوات المتبعة في ذلك، مؤكداً أن مكتب التنسيق التزم بكافة قرارات المجلس في توزيع الطلاب على الكليات المختلفة.

تنسيق 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق بصدد حصر شامل لعدد الطلاب المرشحين للكليات المختلفة والمقبولين وعرض كافة التفاصيل أمام الأعلى للجامعات للاطلاع عليها، لافتا إلى أن مكتب التنسيق نجح في توزيع الطلاب إلكترونيا وفقاً للحود الدنيا للكليات والقواعد التي أقرها المجلس.

 

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.