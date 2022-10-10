ضبط 1621 قضیة تموینیة منها «حجب سلع غذائیة»

واصلت وزارة الداخلیة جھودھا لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائیة عن التداول بقصد رفع أسعارھا، حيث ضبطت 1621 قضیة، منها حجب سلع غذائیة، وبیع بأزید من السعر، والاستیلاء على السلع المدعومة.

ضبط قضايا حجب سلع استراتيجية

ومن بين القضايا، حجب سلع استراتیجیة بمضبوطات «17 طن أرز أبیض – زیت طعام – سكر حر» تموینیة متنوعة، منها 8160 لتر زیت طعام، فضلا عن ضبط 458 قضیة بیع بأزید من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائیة وغیر الغذائیة ومواد البناء بمضبوطات «25 طن أسمنت، و76٫159 طن دقیق أبیض مستلزمات طبیة، و12356 عبوة سجائر، و713 قضیة في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن «مكرونة، وسكر، وأرز، وزیت طعام، ولحوم، وزیوت سیارات، وأسمدة، وأعلاف».

ضبط 5,17 طن أعلاف حیوانیة

كما أسفرت الحملات عن ضبط «5,17 طن أعلاف حیوانیة، وأسمدة زراعیة دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارھا بقصد بیعھا بأزید من السعر المتداول»، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحیوانیة بدون ترخیص بمحافظة الشرقیة، وضبط «17 طن أرز أبیض، زیت طعام، وسكر حر، و8160 لتر زیت طعام»، تم تخزینھا لحجبھا عن التداول بالأسواق، ما یضر بالاقتصاد المصري، بھدف تحقیق أرباح غیر مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائیة دون ترخیص بمحافظة الجیزة.

وجرى ضبط المدیرة المسؤولة عن محل بدال تمویني بمحافظة بورسعید، بتهمة التصرفھا في 331,7 طن سكر الدعم التمویني، المخصصة ربطا على البطاقات التموینیة، للاتجار بھا في السوق السوداء، وضبط مالك محطة لتموین السیارات بمحافظة القلیوبیة لتجمیعه 50000 لتر مواد بترولیة بنزین وسولار، للاتجار بھا في السوق السوداء بأزید من السعر الرسمي، مستولیا على الدعم المقرر.

كما أسفرت جھود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبیع بأزید من السعر الرسمى والمھربة جمركیاً مجھولة المصدر، عن ضبط 28 قضیة بإجمالي مضبوطات بلغت 13827 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.