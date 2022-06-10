ضبط 1400 قضية تموينية بينها 5 قضايا حجب سلع غذائية في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1407 قضية تموينية متنوعة بينها 5 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 14 طن، و383 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 56,54 طن و606 قضية في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات 17 طن دقيق بلدي مدعم، وكذا 19 قضية استيلاء على السلع المدعمة بمضبوطات أبرزها 4 طن أسمدة مدعمة و59500 لتر مواد بترولية.

وتحفظت مباحث التموين في الجيزة على 12,684 طن سكر حر ومكرونة وزيت طعام داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، كما ضبطت مباحث تموين الغربية 5 أطنان أرز شعير داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، إلى جانب ضبط 4,450 طن أسمدة زراعية بكفر الشيخ مدعمة محظور تداولها وتم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي، أسفرت الجهود عن ضبط عدد 6 قضايا بمضبوطات بلغت 37,570 طن أقماح محلية داخل 5 مخازن.

ضبط مسئول عن صيدلية بالقاهرة لحيازته أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وذلك لحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر والمهربة جمركياً والمحظور تداولها، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون، كما عُثر بداخل الصيدلية المشار إليها على كمية من الأقراص لعقاقير مخدرة وممنوع تداولها ومهربة جمركياً وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

ضبط مخزن بدون ترخيص لتصنيع المنتجات الطبية المقلدة

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام 3 سيدات باتخاذ فيلا مستأجرة كائنة بدائرة القسم كمخزن دون ترخيص لتصنيع منتجات طبية مقلدة، وكذا استخدام علامات تجارية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط 3 سيدات حال تواجدهن بداخله، وبحوزتهم كميات من منتجات طبية متنوعة وجميعها مقلدة ومصنعة محلياً ودون مستندات تدل على مصدرها وبمواجهتهن اعترفن بإدارتهن المخزن دون ترخيص وحيازتهن للمضبوطات لاستخدامها في تصنيع المنتجات الطبية ووضع علامات تجارية مقلدة عليها بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة «مصانع – مخازن – متاجر- مطاعم»، لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية والداجنة والمواد الغذائية وتداول اللحوم والدواجن المجمدة المغشوشة بنطاق محافظة الإسماعيلية.