ضبط 1528 قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1528) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت (5,800 طن "أرز شعير")، (457) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (27,665 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – زيت طعام – لحوم – أعلاف" – 1625 قطعة أدوات كهربائية – 1432 عبوة سجائر – 5 طن أسمنت) وكذا (617) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضايا دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 169 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –159 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 75 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 76 قضية توقف عن الإنتاج– 123 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6٫910 طن دقيق بلدى مدعم- 3560 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (7) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3560 رغيف بلدى مدعم).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (45,215 طن – 1432 عبوة سجائر – 3560 رغيف بلدى مدعم – 1625 قطعة أدوات كهربائية).. كان أبرزها الآتى:

ضبط (11,41 طن "أرز أبيض – سكر حر – مكرونة – زيت طعام – خل طعام) معبأة داخل عبوات بدون مستندات ولعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (قائد سيارة حال سيرة بمحافظة كفر الشيخ) محملة بكمية قدرها (5,8 طن أرز شعير) بدون مستندات قام بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.

ضبط (8 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (3,67 طن مصنعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون ، وتشكل خطر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (1,52 طن مفروم لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (11,2 طن ملح طعام) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ، ويشكل خطر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ضبط (7,75 طن "أرز أبيض – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (8 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (7,990 طن أقماح محلية) أبرزها:

ضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية لتخزينه كمية قدرها (3,29 طن " أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالكة قطعة أرض زراعية) بمحافظة كفر الشيخ لتخزينها كمية قدرها (2,7 طن " أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (16) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (170,750) طن أقماح محلية .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (476 قطعة "59 قطعة صوتية – 96 قطعة ضوئية – 321ملصق").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.