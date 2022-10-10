السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا: احتموا من القصف الروسي

دعت السفارة الأميركية في كييف، اليوم الاثنين، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا عند توفرعامل الأمان، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

انفجارات تهز كييف وخاركيف

وأرسلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كييف، رسالة إلى مواطنيها القائمين في أوكرانيا، تخبرهم خلالها بالاحتماء في أماكنهم، ومغادرة أوكرانيا إذا كان في إمكانهم ذلك بأمان.

هجمات روسية على المنشآت الحكومية

وشنت روسيا هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والمنشآت الحكومية في كييف وأماكن أخرى، وذكرت السفارة في بيان عنها، اليوم، أن الضربات الروسية المستمرة في أوكرانيا، تشكل تهديدًا مباشرًا للمدنيين والبنية التحتية المدنية.