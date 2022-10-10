رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا: احتموا من القصف الروسي

كتب:

رؤى ممدوح
01:32 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
مقر السفارة الأمريكية في أوكرانيا- صورة أرشيفية

مقر السفارة الأمريكية في أوكرانيا- صورة أرشيفية

دعت السفارة الأميركية في كييف، اليوم الاثنين، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا عند توفرعامل الأمان، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

انفجارات تهز كييف وخاركيف

وأرسلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كييف، رسالة إلى مواطنيها القائمين في أوكرانيا، تخبرهم خلالها بالاحتماء في أماكنهم، ومغادرة أوكرانيا إذا كان في إمكانهم ذلك بأمان.

هجمات روسية على المنشآت الحكومية

وشنت روسيا هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والمنشآت الحكومية في كييف وأماكن أخرى، وذكرت السفارة في بيان عنها، اليوم، أن الضربات الروسية المستمرة في أوكرانيا، تشكل تهديدًا مباشرًا للمدنيين والبنية التحتية المدنية.

 

اقرأ المزيد:

الرئيس الأوكراني: انفجارات كييف وخاركيف إشارة لرد العالم على روسيا بقوة

الصين تطالب روسيا وأوكرانيا بخفض التصعيد العسكري بعد قصف كييف

شرطة كييف تعلن 5 قتلى و 12 جريحًا في هجوم على العاصمة الأوكرانية

الدفاع الأوكرانية: القصف الروسي محاولة لتدمير مستقبل «كييف»

عمدة كييف: القصف الروسي طال جسرا زجاجيا ونصب الصداقة الأوكرانية الروسية
بقلم رؤى ممدوح