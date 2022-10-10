حملة إعلانية للترويج للسياحة المصرية خلال مبارايات الدوري الإنجليزي

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة إعلانية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مبارايات الدوري الإنجليزي English Premier League، وبدأت الحملة خلال مباراة فريقي توتنهام وبرايتون التي أُقيمت باستاد برايتون وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة تتضمن الترويج لمصر داخل الملاعب من خلال وضع إعلانات عن المقومات والمقاصد السياحية المصرية المختلفة على اللوحات الموجودة بالاستاد المضيف للمبارايات، بالإضافة إلى بث هذه الحملة على القنوات الرياضية المتخصصة والمشهورة بالمملكة المتحدة مثل قناتي Sky Sports و BT Sports.

الترويج لشرم الشيخ ضمن الحملة

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الحملة الترويج لمدينة شرم الشيخ واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى إعلانات عن شعار حملة Follow the Sun التي أطلقتها الوزارة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال فترة الشتاء الماضي، والموقع الترويجي للهيئة Egypt.Travel.

ومن جانبه، أشار محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، أن الهدف من هذه الحملة الترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية مختلفة ومتنوعة.

الترويج لمؤتمر المناخ COP 27

وأضاف "محسن" أن الحملة تتضمن أيضًا الترويج لاستضافة مصر لمؤتمر "COP 27"، والعمل على جذب مزيد من السائحين من مختلف الأسواق السياحية، خاصة من السوق البريطانية التي تعد من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للسياحة المصرية، لزيارة مصر خلال الموسم السياحي الشتوي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، التي من بينها الأحداث والبطولات الرياضية مثل الدوري الإنجليزي للترويج للمقصد السياحي المصري، إذ تجذب هذه البطولات ملايين المشجعين والمشاهدين من محبي كرة القدم من مختلف دول العالم.