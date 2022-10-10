«التنمية الحضرية»: الانتهاء من تطوير 20 سوقا عشوائية داخل المحافظات

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه جاري العمل على مشروع تطوير الأسواق العشوائية، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويضم المشروع عددًا كبيرًا من المحافظات على مستوى الجمهورية.

الانتهاء من تطوير نحو 20 سوق عشوائي داخل عدد من المحافظات

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى الانتهاء من تطوير نحو 20 سوقًا عشوائيًا داخل عدد من المحافظات، وجاري العمل خلال هذه الفترة على نفس العدد.

وأوضح «صديق» أن عدد الأسواق العشوائية التي تم حصرها من قبل الصندوق على مستوى محافظات الجمهورية، بلغ 1105 أسواق، بإجمالي 306 وحدة نشاط، ما بين نشاط تجاري، غذائي، وغيرها من الأنشطة.

عدد الأسواق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية 1105 أسواق

وأوضح «صديق»، أن الصندوق يعمل خلال هذه الأيام، بالتوازي في عدد كبير من المشروعات، ومنها مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشروع تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات الجارية.

وأضاف «صديق» أنه عند بداية العمل على مشروع تطوير الأسواق العشوائية، جرى تحديد أسباب ظهور الأسواق العشوائية، ونتجت عن هذه الخطة، اكتشاف عددًا من الأسباب الرئيسية، التي تتسبب في ظهور الأسواق العشوائية داخل المحافظات، منها: «الأمية، الهجرة الداخلية، الفقر، والبطالة».

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية، يضم عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية، منها: «محافظة الأقصر، والقاهرة، والشرقية، والقليوبية، والمنيا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ودمياط، والوادي الجديد».