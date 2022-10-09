رئيس صندوق التنمية الحضرية: الانتهاء من تطوير 4600 فدان غير مخطط في المحافظات

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مساحة المناطق غير المخططة التي جرى حصرها من قبل الصندوق، تبلغ نحو 160 ألف فدان، بإجمالي 226 مدينة، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، ويعد مشروع تطوير المناطق غير المخططة واحدا من أهم المشروعات التي يجري العمل عليها خلال هذه الفترة.

استغلال المناطق الفضاء

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه جرى الانتهاء حتى الآن من تطوير 4600 فدان، بإجمالي 56 منطقة غير مخططة داخل عدد من المحافظات، إذ أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يتمثل في استغلال المناطق الفضاء والخربة المملوكة للدولة، واستخدامها في عمل مشروعات مختلفة؛ سواء سكنية أو غيرها من الأنشطة.

وأوضح «صديق»، أنه جار العمل خلال هذه الفترة على 79 منطقة غير مخططة، بمساحة إجمالية تقترب من 10 آلاف فدان، وهي نسبة جيدة لأن الصندوق يعمل خلال هذه الفترة على عدد كبير من المشروعات.

جار العمل على 79 منطقة غير مخططة

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه جار العمل خلال هذه الفترة داخل أكثر من مشروع؛ منها إعادة إحياء القاهرة التاريخية، تطوير حدائق الفسطاط، تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، مشروع تطوير الأسواق العشوائية، وغيرها من المشروعات المختلفة داخل معظم محافظات الجمهورية.

أما بالنسبة للمناطق والمحافظات غير المخططة التي يجري تطويرها، ونقل سكانها إلى مناطق بديلة، أشار «صديق» إلى أن منطقتي بولاق أبو العلا والخصوص من المناطق غير المخططة، كما أن هناك عددا من المناطق غير المخططة الأخرى داخل محافظات عدة على مستوى الجمهورية، ومنها: الدقهلية، دمياط، المنيا، السنبلاوين، بلقاس، الفيوم، الوادي الجديد، شمال سيناء، بالإضافة إلى 7 مناطق غير مخططة بالبحر الأحمر.