وظائف الشباب والرياضة 2022 لحاملي المؤهلات المتوسطة.. اعرف الشروط

كشفت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف شباب مصر، عن يوم توظيف مجاني لحملة المؤهلات المتوسطة.

وفي التقرير القادم، ينشر«الوطن» تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة 2022 التي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في السطور التالية:

وظائف وزارة الشباب والرياضة 2022

يوافق اليوم التوظيفي المفتوح لشركة كارفور لفرع طريق الواحات، يوم 5 أكتوبر 2022 في تمام الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، بكارفور مول مصر عن طريق الواحات أول منطقة 6 أكتوبر.

وظائف الشباب المتاحة

وجاءت الوظائف المتاحة لحاملي المؤهلات المتوسطة التي أتت على النحو التالي:

- شيف جزار.

- شيف خباز.

- شيف أجبان.

- شيف قسم الوجبات الجاهزة.

- بائع خضار و فاكهة.

- بائع أسماك.

التقديم في مقر العمل بكارفور مول مصر طريق الواحات أول 6 أكتوبر.

شروط التقدم لوظائف الشباب الشاغرة

هناك بعض الشروط للمتقدمين لوظائف الشباب الشاغرة، هي كالآتي:

- أن يحمل المتقدم مؤهل متوسط لكل الوظائف.

- أن يمتلك خبرة أكثر من عام فيما يخص الوظيفة المتقدم لها.

- الحد الأقصى لعمر المتقدم للوظائف هو 40 عاما.

- الوظائف متاحة للذكور و الإناث.

مميزات وظائف الشباب

وجاءت المميزات المتاحة لتلك الوظائف والتي جاءت كالتالي:

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات وتكون شيفتات متغيرة.

- يوم راحة في الأسبوع.

- مواصلات أو بدل مواصلات

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي «عائلي».

- تأمين إجتماعي.

للتقديم للوظائف الشاغرة يرجى ملء الاستمارة أونلاين التي تقدمها للشباب والرياضة من هنـا، أو الذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.