جولة لمحافظ جنوب سيناء لوضع اللمسات النهائية للمشروعات استعدادا «قمة المناخ»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ أكتوبر الجاري، موضحا أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة تنفيذ المشروعات قبل انعقاد قمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل 2022.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجرى وضع اللمسات الأخيرة للعديد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، تمهيدا للافتتاح خلال أيام.

أعمال الميادين واللاند سكيب

قال اللواء محافظ جنوب سيناء، إنه أجرى جولة تفقدية ميدانية اليوم في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال إنشاء عدد من الميادين التي تصل لأكثر من 15 ميدانا رئيسيا وفرعيا بشرم الشيخ ومنطقة نبق، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن العمل بالميادين يشمل أعمال مسطحات خضراء، وأحواض زهور، أعمالا فنية ، وأعمال انارة ليلية، ونافورات مائية، وسواري أعلام الجمهورية لتتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة وأعمال الزراعات ونشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر في إطار الاستعداد لاستضافة المدينة لمؤتمر تغير المناخ.

جداريات وهوية بصرية

أوضح اللواء خالد فودة أن الأعمال الجديدة في شرم تشمل الجداريات، والهوية البصرية، وأحواض الزهور والتوسع في أعمال زراعة الجزر الوسطى وجانبي الطرق بالمدينة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير أيقونة السلام بشرم الشيخ، وميدان السلام مشددا على استكمال مجموعات سواري الأعمال الخاصة بأعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى الأعمال التجميلية، والأعمال الفنية.

أضاف المحافظ أن أعمال تطوير طريق السلام انتهت بالفعل والممشى السياحي، وتشمل التوسعة والرصف وأعمال الإنترلوك والمشايات والإضاءة وأعمال التجميل وإنشاء الممشى السياحي بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام بشرم الشيخ.