انتعاشة سياحية بالمحافظات قبل قمة المناخ.. وجهة الأوربيين في الشتاء (صور)

تشهد أعداد السائحين في المدن المصرية ارتفاعا مستمرا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، وكذلك استقبال مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية.

توافد على طابا وسانت كاترين

وتوافد الآلاف من السياح على مدن شرم الشيخ وطابا ونويبع وسانت كاترين في شمال سيناء، بالتزامن مع انكسار درجات الحرارة وعودة البرودة ليلاً إلى الساحل الشرقي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ«الوطن»، إن قمة المناخ أنعشت السياحة في شرم الشيخ بصفة خاصة، ومحافظة جنوب سيناء بصفة عامة، موضحا أنه جري حجز آلاف الغرف السياحية، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات خلال فترة المؤتمر إلى 100%.

حفل أسطوري في الأقصر

وشهد احتفال دار أزياء استيفانو ريتشي في الأقصر ردود فعل عالمية غير مسبوقة خلال اليومين الماضيين، لإقامتها في معابد الأقصر وحتشبسوت و«هابو»، احتفالا باليوبيل الذهبي للدار بحضور نجم بوليود «انيل كابور»، وزوجته وشخصيات عالمية.

وقال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن العمل على الحفل بدأ منذ أكثر من عام، من خلال اختيار 3 مواقع مصرية، هي حتشبسوت ومعبد الأقصر ومعبد هابو، لإخراج الحدث بالصورة التي أبهرت العالم وأبهرت ضيوف الحدث لواحدة من أهم وأرقى بيوت الأزياء العالمية.

ووجهت أسرة ريتشي الشكر للحكومة المصرية، للسماح لها بإقامة هذا الحدث بتلك الصورة، مشيرة إلي ان الحفل خير دعاية عالمية لمصر وللسياحة الثقافية.

انتعاش في الإسكندرية و«قايتباي» الأكثر إقبالاً

وشهدت الإسكندرية انتعاشة سياحية خلال الشهر الأخير، عبر ميناء الإسكندرية، إضافة إلى الرحلات الفردية التي تأتي في جولات من محافظات أخرى، أو عبر الموانئ الجوية في برج العرب أو القاهرة.

واستقبلت الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية رحلتين عبر الميناء الشهير بها، أولها السفينة السياحية «Azamara Onward» التى رست على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، القادمة من إيطاليا وترفع علم مالطا، وثانيها السفينة السياحية «آيلاند سكاي».

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه وجه بتوفير كافة سبل الدعم للسياح إلى المزارات السياحية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر المتوسط.

وتعد قلعة قايتباي أكثر الأماكن السياحية إقبالا من السائحين، بحسب محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية لـ«الوطن»، لافتا إلى أنها قبلة للسياح بالإسكندريه والمزار الأكثر شعبية لدى محافظات الوجة البحري، ويزورها الآلاف يوميا خاصة في العطلات الرسمية والأعياد، للاستمتاع بجو الإسكندرية والتقاط الصور التذكارية.

رحلات أوروبية في الغردقة

واستقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية في آلاف السائحين الأجانب في العشرة الأيام الأوائل من شهر أكتوبر الجاري عبر مئات رحلات الطيران السياحية، قادمة من مطارات أوروبا.

وذكر أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن الحركة السياحية تشهد انتعاشة تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى لها.

وأوضح، أن السياحة في الغردقة ومرسى علم تتميز بتنوع الأسواق الوافدة، نتيجة الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع.

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق مرسى علم والغردقة تبحث عن سعادة وراحة النزلاء، ويتم تنظيم مهرجات بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب، كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب الشواطئ.